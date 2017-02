Duitsers ruziën in zaak rond natuurgenezer Klaus Ross

De Duitse politie en justitie liggen met elkaar in de clinch in de zaak rond natuurgenezer Klaus Ross, meldt De Limburger. De politie wil het onderzoek naar de dood van drie patiënten in de kliniek van Heilpraktiker Klaus Ross in Bracht aanpakken als moord, maar het Openbaar Ministerie ziet daar geen heil in en heeft het onderzoek in eigen hand genomen.