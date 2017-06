Duitsland pakt vier Syrische broers op wegens lidmaatschap al-Nusra Front

Brexit-mi­nis­ter: Ver­kie­zings­uit­slag was 'nachtmerrie' voor conservatieven

12:19 David Davis, de ‘brexit-minister’ in het kabinet van de Britse premier Theresa May, noemde de verkiezingsuitslag van de afgelopen week ‘een nachtmerrie’. Verder merkt hij op dat een aantal punten in het manifest voor de brexit van de Britse conservatieven aangepast zullen worden.