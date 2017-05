De Turkse president Erdogan heeft al aangekondigd dat hij de invoering van de doodstraf via een referendum aan zijn volk wil voorleggen. ,,En dat betekent dat er ook in Nederland kan worden gestemd'', zegt Mustafa Aslan, woordvoerder van de Nederlandse tak van de AK-partij. Die organiseerde ook mede het Turkse referendum van vorige maand. ,,De wet bepaalt dat elk referendum in Turkije ook wordt uitgeschreven in landen als Nederland en Duitsland, waar veel stemgerechtigden wonen.’’



Maar de Nederlandse politiek wil er niets van weten. ‘Verwerpelijk’, noemt de VVD het plan voor het referendum. ,,Turkije diskwalificeert zich hiermee voor het lidmaatschap van de EU'', zegt Kamerlid Sven Koopmans. ,,We kunnen niet verbieden dat er gestemd kan worden op de Turkse ambassade in Nederland, want dat is Turks grondgebied. Maar een groots referendum in bijvoorbeeld de RAI in Amsterdam, dat moeten we niet gaan faciliteren.’’ PvdA-leider Lodewijk Asscher laat via Twitter weten: ,,Wat mij betreft gaan we doodstrafreferendum in Nederland NIET toestaan.’’