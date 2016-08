Duizenden migranten van Middellandse Zee gehaald

Het gaat om een van de hoogste aantallen geredde migranten op één dag in de Middellandse Zee in de afgelopen jaren. De bootjes met vluchtelingen bevonden zich op weg van Libië naar Italië. Door de instabiliteit in Libië is het land uitgegroeid tot een belangrijk vertrekpunt voor vluchtelingenbootjes. En sinds Turkije en Griekenland strengere maatregelen hebben genomen, varen ze richting Italië.



Boten van de kustwacht, van de Italiaanse marine, van de Europese operatie tegen mensensmokkelaars Sophia, van het Europese agentschap Frontex en van humanitaire organisaties hadden het maandag extreem druk. Tot nu toe was augustus een relatief rustige maand in vergelijking met andere jaren.



Het vertrek van migranten vanuit Libië naar Europa gebeurt altijd in vlagen. De meeste mensen proberen de oversteek te maken wanneer de zee kalm is en een zuidenwind de boten in de richting van de internationale wateren leidt. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN kwamen dit jaar al 3.100 migranten om terwijl ze de oversteek maakten.