Duizenden scholieren geëvacueerd na valse bommelding Canada

Alle zestig scholen met in totaal bijna 20.000 leerlingen werden ontruimd nadat er via de fax een bedreiging was binnengekomen bij de politie van Ottawa, zo meldt de BBC. Daarin werd beweerd dat er een bom zou ontploffen. Om welke school het precies ging, was niet duidelijk. Prince Edward Island is met 146.000 inwoners de kleinste provincie van Canada.



De leerlingen werden overgebracht naar veilige locaties waar hun ouders hen later konden oppikken. Agenten doorzochten de scholen, maar vonden niets. Ook in de provincie Nova Scotia werden universiteiten geëvacueerd. Een verdacht pakje dat in de buurt van de bibliotheek in Halifax, Nova Scotia, werd aangetroffen, bleek vuilnis te bevatten.



Kinderen veilig

,,Alle kinderen zijn veilig", liet de Canadese premier Justin Trudeau weten. ,,Als ouder weet ik hoe verontrustend een dergelijke situatie kan zijn." Volgens agent Kevin Bailey kunnen alle leerlingen weer veilig terug naar school.



Ook in Winnipeg, een stad in het hart van het land, kregen scholen een dreigfax binnen, maar de politie geloofde niet dat het om een reële dreiging ging. Het is niet duidelijk of beide incidenten met elkaar in verband staan. De scholen werden wel gevraagd om extra waakzaam te zijn.



Vorig jaar werden 640.000 studenten geëvacueerd uit schoolgebouwen in Los Angeles nadat er via e-mail een bedreiging was verstuurd. In New York kwam toen een soortgelijk bericht binnen, maar daar vonden de autoriteiten het zo vergezocht dat er geen gevolg aan werd gegeven.