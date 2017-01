Dupont moet patiënt 10,5 miljoen betalen

De Amerikaan Kenneth Vigneron (56) kreeg vorige maand al 2 miljoen dollar toegewezen, maar de jury heeft daar nu nog eens 8,5 miljoen aan toegevoegd. Het chemische bedrijf zou de bevolking rond een fabriek in de stad Parkersburg bewust hebben blootgesteld aan de stof C8, terwijl het wist dat dat mogelijk ernstige aandoeningen kon veroorzaken.



Vigneron kreeg teelbalkanker, één van de ziektes die volgens een groep Amerikaanse wetenschappers kunnen worden veroorzaakt door te hoge concentraties C8 in het bloed. Zijn zaak is de zesde die is afgehandeld: eerder kregen een vrouw met nierkanker (1,6 miljoen) en een man met teelbalkanker (5,6 miljoen) al een schadevergoeding. Drie andere zaken zijn geschikt voor een onbekend bedrag.



De vergoeding voor Vigneron is veel hoger dan verwacht, en slecht nieuws voor Dupont: in totaal claimen 3.400 omwonenden van de fabriek geld omdat ze ziek zeggen te zijn geworden door de jarenlange C8-uitstoot. Dupont ontkent bewust te hebben gehandeld en gaat in beroep. ,,De jury heeft een hele duidelijke boodschap afgegeven en we hopen dat Dupont daar naar luistert,'' zegt advocaat Rob Bilott tegen persbureau Reuters.



Hier nog geen zaak

De gewraakte stof C8 is ook in Nederland jarenlang gebruikt en uitgestoten. Dat gebeurde in de Dupont-fabriek in Dordrecht. Van een rechtszaak is hier nog geen sprake, maar het Openbaar Ministerie doet sinds juli onderzoek naar de zaak. Diverse advocatenkantoren bereiden schadeclaims voor en ook het FNV wil Chemours, de opvolger van Dupont in Nederland, aansprakelijk gaan stellen voor gezondheidsschade bij oud-werknemers.



Ruim duizend inwoners van Dordrecht en het nabijgelegen Sliedrecht hebben vorig jaar hun bloed laten onderzoeken op C8, en zeker in tientallen gevallen bleken hun waardes ver boven de risicowaarde. Deze mensen lopen een verhoogd risico op een aantal aandoeningen, zoals teelbal- en nierkanker of verhoogd cholesterol. De kans dat ook in Nederland dergelijke schadevergoedingen zullen worden uitgekeerd, is overigens klein.