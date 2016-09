'Duterte gaf opdracht voor 1000 moorden'

Handbiker Jetze Plat pakt brons op de weg

18:27 Na het goud op de triatlon heeft handbiker Jetze Plat op de Paralympische Spelen zijn tweede medaille gewonnen. In een sprint tussen drie koplopers moest hij in de wegwedstrijd (H5) over 60 kilometer genoegen nemen met brons. Het goud was voor de Zuid-Afrikaan Ernst van Dyk, de Italiaan Alessandro Zanardi won zilver. Johan Reekers werd vijfde, Tim de Vries negende.