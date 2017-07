Duterte zet plannen onafhankelijke islamitische regio door

quiz Empire State Building in het geel voor Wereld Emoji Dag

14:30 Het wereldberoemde Empire State Building dat in het geel oplicht is slechts een van de stunts die vandaag zullen worden uitgehaald in het kader van Wereld Emoji Dag. De onofficiële feestdag moet een wereldwijde viering van de emoji, de speciale symbooltjes op je mobiele telefoon, zijn.