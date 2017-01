Echte liefde tussen Donald en Melania? Hun lichaamstaal zegt van niet

Lichaamstaalexpert Susan Constantine is bepaald geen lichtgewicht. Ze stond al topadvocaten en hoge Amerikaanse ambtenaren bij om hun lichaamstaal bij te schaven. Zij analyseerde alle beelden van het kersverse presidentskoppel op de inauguratiedag en kwam tot enkele opmerkelijke conclusies. ,,Melania is een object voor haar man", vertelt Constantine aan entertainmentsite Mic.com. ,,Ik zie geen warmte of echte liefde in hun relatie.''



Het begon al voor de eedaflegging, toen de Trumps op de koffie gingen bij de Obama's. Lichaamstaalexpert Patti Wood zag hoe Trump uit de wagen stapte en de trap opliep zonder eerst zijn vrouw uit de auto te begeleiden. ,,Hij stapte uit de wagen maar keek niet naar haar om", vertelt ze aan Daily Mail. Constantine kwam tot dezelfde vaststelling: ,,Als je niet wist dat ze getrouwd waren, zou je niet weten dat het een koppel was."



Bij de eedaflegging viel het de experts ook op hoe Trump zijn vrouw heel oppervlakkig begroette voor een van de belangrijkste momenten uit hun leven. Het contrast tussen de Trumps en de Obama's was groot, dat blijkt uit deze beelden.



