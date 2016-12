'Echtgenote doodde Griekse ambassadeur in Rio'

Stiefvader onderkoeld Belgisch jongetje bekent foltering

17:01 De vader van het zesjarige jongetje uit Sint-Joost-ten-Node die hem afgelopen maandag urenlang in de kou op een balkon liet staan, heeft bekend dat hij de kinderen mishandelde en de jongen gestraft had. Beide ouders blijven daarom nog minstens een maand in de cel.