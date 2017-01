Een wereldreis van 17 jaar

Ze waren beide rond de dertig jaar, het nieuwe millenium was aangebroken en Candelaria en Herman Zapp dachten dat het en mooi plan was met hun oude auto een lange reis vanuit Buenos Aires naar Alaska te maken. Zeventien jaar later is het Argentijnse stel nog steeds niet gestopt met rijden.

De Graham-Paige uit 1928 heeft meer dan 300.000 kilometer achter de rug, 75 landen gezien en heeft nu zes mensen aan boord: onderweg werden de vier kinderen Zapp geboren, in de Verenigde Staten, Alaska, Argentinië en Australië.

De kinderen, nu tussen de 7 en 17 jaar oud, zijn een van de redenen dat de reis misschien binnenkort ten einde komt. De oudste is onderweg al even uitgestapt, is nu in Israel, waar de liefde hem heeft gehouden. Pampa, Tehue, Paloma en Wallaby volgen Argentijns onderwijs op afstand. Maar ze leren veel méér dan alleen uit boeken.

Logo Volledig scherm Een kiekje uit Washington. © AFP ,,Ze spelen met kinderen uit de hele wereld, van de Amazone tot Afrika en China, ze eten van alles, ze leren andere gebruiken. Wat voor beter onderwijs zouden ze kunnen krijgen?" zegt Herman Zapp tijdens een tussenstop in de Spaanse badplaats Sitges.

Aardig

Floortje Dessing zocht hen voor haar Einde van de wereld in 2014 op in Tanzania. Na Afrika begonnen ze aan het laatste continent, Europa. Vanuit Istanboel zijn ze naar de Noordkaap gereisd, en daarvandaan via Italië naar Spanje. Ze verblijven sinds enige weken in Barcelona, hun auto staat in de tuin van een bewoner, een monteur heeft de wagen een goede beurt gegeven. Zoals ze duizenden aardige mensen op de wereld hebben ontmoet.

,,Europa is eenvoudiger te bereizen dan de andere continenten, je komt veel meer mensen tegen. Maar hier heb je weer andere problemen, zoals een parkeerplaats vinden," lacht Herman. Maar inmiddels worden ze overal met alle égards ontvangen. Ze zijn beroemd geworden dankzij hun reis. ,,In Rome hebben we de Paus ontmoet, hier in Barcelona Messi."

De overzeese tochten op een boot van continent naar continent kregen ze spontaan aangeboden, aan onderdak en een beetje werk heeft het hen nooit ontbroken. Hun volgende bestemming is Nederland. ,,Door die aflevering met Floortje hebben we uit Nederland 300 aanbiedingen gekregen om bij mensen te overnachten, dus dat gaan we zeker doen. En na de Paus en Messi ook nog koningin Máxima bezoeken, hopen we."

Daarna zal het bijna afgelopen zijn. Engeland, en de laatste oversteek terug naar Argentinië. ,,We hebben de hele wereld nu gezien, daarna is er wat dat betreft niets meer. Althans, wat deze reis betreft. Maar het leven heeft nog zoveel meer te bieden dan thuis te blijven zitten, dat hebben we onderweg wel ontdekt."

Logo Volledig scherm De familie Zapp in de Spaanse badplaats Sitges. © Winkels Edwin