Een dode en negentien gewonden na treinongeval in België

De trein was onderweg naar de badplaats De Panne, toen hij net buiten het station van Leuven ontspoorde. ,,De trein ontspoorde toen hij het station Leuven uitreed, in de wisselzone", vertelde Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. Daarbij kwam zeker één wagon op zijn zijkant terecht.



De brandweer van Zaventem en Brussel werd na het ongeval meteen opgeroepen voor hulp. Ondertussen hebben lokale autoriteiten het medisch rampenplan afgekondigd.



Oorzaak onbekend

In totaal zaten 50 tot 60 mensen in de trein op het moment van het ongeval, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De gewonden werden naar verschillende ziekenhuizen in de buurt afgevoerd.



Volgens de Leuvense burgemeester Tobback viel het dodelijke slachtoffer niet aan boord van de trein. Dat zegt hij tegen VRT Nieuws. Volgens Tobback is het merendeel van de gewonden niet ernstig gewond en zijn ze er met wat schrammen vanaf gekomen.



Zijkant

Op een foto op Twitter is te zien hoe een wagon op zijn zijkant ligt. Volgens de gebruiker die de foto postte, zijn de hulpdiensten ter plaatse. Op de foto zijn ook politieagenten te zien.



Door het ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken.