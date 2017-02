Een dode en tientallen gewonden na treinongeval in België

Door het ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken. Het heeft ook gevolgen voor het treinverkeer in de rest van het land. Zo rijden er geen treinen tussen Leuven en Brussel-Noord, Aarschot en Mechelen. De schade is aanzienlijk en het kan nog wel even duren eer alles hersteld is. Of dat tegen maandag het geval zal zijn, is niet duidelijk.