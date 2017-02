Eén dode gevallen en duizenden woningen overstroomd in Jakarta

Bewoners zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten. Op beelden bij lokale media is te zien dat auto’s ondergedompeld zijn tot de koplampen en boulevards onder water staan. In Bekasi, een stad in de omgeving van Jakarta, verdronk één persoon. In diezelfde stad werden 28 mensen geëvacueerd.



De Indonesische hoofdstad heeft in het regenseizoen vaak te maken met wateroverlast. De bodem van Jakarta daalt zo’n 15 centimeter per jaar, waardoor een steeds groter deel van de stad onder zeeniveau komt te liggen. Door het uitbaggeren van rivieren en kanalen is de waterafvoer de laatste jaren wel verbeterd, maar dat is nog niet genoeg om de gevolgen van de hevige regenval in te dammen.