Een stukje Noord-Korea aan de Spaanse costa

Het themacafé opende in juli zijn deuren in de Spaanse kuststad, op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Barcelona. Pyongyang Café is versierd met posters die bol staan van de Noord-Koreaanse staatspropaganda. Je kunt er aanschuiven voor Noord-Koreaanse thee en Aziatische biertjes, maar opmerkelijk genoeg serveren ze er ook kapitalistische Coca Cola en Pepsi.



Barman Alejandro Cao de Benos (41) raakte naar eigen zeggen als tiener gefascineerd door het land toen hij in Madrid Noord-Koreaanse families leerde kennen. Tegenwoordig reist hij graag naar Pyongyang en ontmoet hij daar buitenlandse reizigers. In Spanje vervult hij met plezier de rol van officieuze ambassadeur voor het land.



Alejandro is niet onbesproken. Hij krijgt vaak kritiek op de manier waarop hij het regime van Kim Jong-Un verdedigt in de media. De Spanjaard weerlegt de kritiek dat het beruchte regime systematisch mensenrechten schendt. ,,Noord-Korea is de grote onbekende'', zegt Alejandro. ,,Ik help graag de mythes en manipulatie te doorbreken. Voor veel mensen is het lastig en ver om naar Noord-Korea te reizen. Gelukkig kunnen ze ook naar dit café komen.''