Video: Eerste beelden van sterfplek Amri

Amri kwam volgens lokale media om tijdens een vuurgevecht na een normale politiecontrole in Piazza I Maggio in Sesto San Giovanni. De 24-jarige man zou daar zijn pistool hebben getrokken toen hij door agenten werd aangesproken.



Een politieman die pas enkele maanden in dienst was zou de terreurverdachte gedood hebben. De autoriteiten bevestigen dat het om de Tunesiër gaat, omdat de aangetroffen vingerafdrukken overeenkomen met die van Amri.



