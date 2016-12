Eerste beelden terroristische aanslag in Berlijn

De Duitse automobilist reed per toeval met draaiende camera op zijn dashboard in de buurt van de kerstmarkt. Op zijn videobeelden is te zien dat de vrachtwagen ineens vanaf de linkerkant het beeld in komt. De truck rijdt de kerstmarkt op zonder te remmen. Daarna is te zien dat bezoekers van de markt in paniek wegrennen van de rampplek.



De automobilist rijdt daarna verder in de richting van de kerstmarkt. Als hij de hoek om is gereden, duikt het beeld van de vrachtwagen weer op, die dan al tot stilstand is gekomen.