Eerste Nederlanders in middag terug uit Gambia

Quote Wij laten niemand staan Woordvoerder TUI De eerste Nederlanders die in Gambia zaten, komen naar verwachting vanaf 15.30 uur aan op Schiphol. Reisorganisaties TUI en Corendon sturen in totaal acht toestellen naar het West-Afrikaanse land om Nederlanders op te halen.



De meeste vliegtuigen zijn inmiddels vertrokken richting Gambia. Een woordvoerder van TUI laat weten dat omstreeks 09.15 uur het eerste toestel naar verwachting moet zijn geland. Corendon hoopt dat rond 12.30 uur het eerste vliegtuig landt op het vliegveld van hoofdstad Banjul.



Corendon verwacht dat voor 23.00 uur het laatste vliegtuig op Schiphol zal zijn geland. Met TUI is afgesproken dat die ook mensen meeneemt die via Corendon een ticket hadden geboekt. Ook neemt deze reisorganisatie Nederlanders mee die aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben aangegeven weg te willen. Sommige mensen, vooral degenen die alleen een ticket hadden gekocht, moeten van ver komen. TUI laat daarom ook later op de dag nog een vlucht vertrekken. ,,Wij laten niemand staan'', aldus een woordvoerder.

Volle vliegtuigen

Hoeveel Nederlanders in totaal worden opgehaald, is nog onduidelijk. In de vliegtuigen van Corendon passen 189 mensen per toestel en volgens directeur Steven van der Heijden is de bedoeling dat de vliegtuigen vol vertrekken. TUI heeft 815 Nederlandse gasten in Gambia zitten. ,,Het zou kunnen zijn dat mensen niet terug willen. Dat is aan hen'', aldus de woordvoerder van TUI.

Beide reisorganisaties zijn nog bezig met het achterhalen van klanten. Het gaat dan vooral om mensen die alleen een ticket bij ze hebben geboekt. Die mensen zitten bijvoorbeeld bij familie of zijn in het Afrikaanse land voor werk en zitten dus niet in een hotel. Bij Corendon gaat het om zo'n 200 mensen die los een ticket hebben geboekt. Daarvan zijn er inmiddels 130 bereikt, van wie er minimaal 60 terug willen. ,,Van de overige 70 is het de vraag of we ze gaan bereiken'', aldus Van der Heijden.

Evacuatie

Ook de Britse touroperator Thomas Cook is vandaag begonnen met de evacuatie van bijna duizend vakantiegangers uit Gambia. De touroperator schrijft in een verklaring op zijn website dat het zijn rampenplan heeft geactiveerd en de komende 48 uur extra vluchten zal inzetten om 985 toeristen met een pakketreis uit het kleine West-Afrikaanse land te halen. Ook probeert de organisatie contact te leggen met nog eens 2500 klanten die alleen een vlucht hebben geboekt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het reisadvies naar Gambia aangescherpt. Reizigers worden geadviseerd alleen naar het land te gaan als het absoluut noodzakelijk is.

Noodtoestand

De president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft gisteren de noodtoestand uitgeroepen, twee dagen voor hij de macht zou moeten overdragen aan zijn gekozen opvolger Adama Barrow. Jammeh verloor de presidentsverkiezingen afgelopen maand, maar hij weigert op de stappen ondanks de druk van tal van mogendheden en de dreiging van West-Afrikaanse landen om militair in te grijpen. Het kleine Gambia met een leger van negenhonderd man zou weinig kunnen uitrichten tegen West-Afrikaans ingrijpen.



De noodtoestand duurt in eerste instantie negentig dagen en wordt volgens Jammeh gesteund door het parlement. Barrow wilde zich morgen als nieuwe president installeren, maar het Nationale Assemblee van Gambia heeft een resolutie aangenomen waarmee president Jammeh nog drie maanden kan aanblijven.

Logo Volledig scherm De Gambiaanse president Al Hadji Yahya Jammeh. © REUTERS

Op de vlucht

Logo Volledig scherm Mensen wachten op de ferry die hen naar buurland Senegal brengt. © AP Veel mensen wachten niet op wat er komen gaat, nemen het zekere voor het onzekere en vertrekken of zijn al weg naar het buurland Senegal. ,,Het is onnatuurlijk rustig'', zei de Nederlandse humanitair hulpverlener Arthur Aalst in het Radio 1 Journaal.



De mensen hebben hun auto's volgeladen en vertrekken allemaal richting Senegal. Matrassen liggen op de auto's gestapeld. Ook is de bevolking stroom en voedsel aan het hamsteren, vertelt Aalst. Hij woont aan de kust niet ver van het toeristische centrum van het West-Afrikaanse land. Hotels waar de toeristen zijn vertrokken, hebben hun deuren gesloten.



De ontwikkelingswerker van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia blijft zelf waar hij is. Hij had wel overwogen om naar Dakar te gaan maar het lijkt veiliger om gewoon thuis te blijven.

Pannenkoeken

Theo Steenkamer (55) en zijn vriendin Jolanda Feenstra (50), beter bekend als het Ik Vertrek-stel dat vrijdag te zien was in een aflevering van het gelijknamige AvroTros-programma omdat ze een pannenkoekenbar zijn begonnen in de bij toeristen populaire kustplaats Kololi, maken zich nog geen zorgen. ,,Wij merken he-le-maal niks van de noodtoestand. De taxi's rijden gewoon, er zijn geen militairen in de straten en van andere verontrustende situaties is evenmin sprake. Wij bakken gewoon door."