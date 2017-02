Eerste schooldag voor achtergelaten 'behekst' Nigeriaans jongetje

Hope leefde al acht maanden op straat, toen hij naakt en uitgehongerd werd gevonden door de Deense hulpverleenster Anja Ringgren Lovén. Zij ontfermde zich over het jongetje en publiceerde foto's op social media, waarop te zien was hoe ze Hope water en voedsel gaf en hem meenam naar haar weeshuis. De kleine Hope heeft een aangeboren aandoening aan zijn urinekanaal . Waarschijnlijk dachten zijn ouders dat hij behekst was omdat zijn geslachtdeel er niet 'normaal' uitziet en lieten hem daarom aan zijn lot over.

Geen uitzondering

Lovén woont in Afrika en richtte drie jaar geleden de African Children's Aid Education and Development Foundation op, een organisatie die hulp verleent aan verwaarloosde kinderen. Volgens haar is het geval van Hope geen uitzondering op de regel. ,,In Nigeria worden duizenden kinderen in de steek gelaten omdat ouders denken dat ze behekst zijn. We zien hier gefolterde, bange en zelfs dode kinderen'', aldus de hulpverleenster.



Omdat deze kinderen volgens Lovén door hun familie en de maatschappij in de ban worden gedaan, moeten zij leven van wat ze op straat vinden. ,,De kinderen lopen hierdoor verschrikkelijke trauma's op, omdat ze gemarteld en in de steek gelaten worden. Verstoten worden door je eigen familie moet het eenzaamste gevoel zijn dat je ooit zult ervaren."