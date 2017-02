Eerste veroordeling Belgische Syriëstrijder: 28 jaar cel

Vijf andere Syriëgangers werden vrijgesproken. Zij zouden een rol hebben gespeeld in een onthoofdingsvideo, maar daarvoor is volgens de rechters onvoldoende bewijs. Justitie had tegen alle zes dertig jaar geëist.

Elouassaki was de enige verdachte die bij het proces aanwezig was. De rechtbank acht bewezen dat het voormalige Sharia4Belgium-lid begin 2013 in Syrië iemand door zijn hoofd heeft geschoten en dat heeft geprobeerd te filmen.



Het belangrijkste bewijsmateriaal is een afgeluisterd telefoongesprek met zijn toenmalige vriendin over de executie van een sjiiet. Wie het slachtoffer was is onbekend. Elouassaki heeft een eerder afgelegde bekentenis ingetrokken. Hij kwam in 2014 terug naar België, nadat hij door een granaat hersenletsel had opgelopen.