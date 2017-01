El Chapo wil extra deken tegen kou in Mexicaanse cel

De drugsbaron zou de temperatuur in de Mexicaanse cel niet meer zo aangenaam vinden, nu een koudegolf de regio Chihuahua bereikt heeft. 's Nachts ligt de temperatuur daardoor rond het vriespunt.

Advocaat Silvia Delgado verklaarde: ,,Mijn cliënt meldt dat hij het erg koud heeft en bang is voor de kou die we in deze stad hebben." Om die reden zou El Chapo een extra deken moeten krijgen om hem warm te houden.

,,Het is onbegrijpelijk dat we naar de rechter moeten stappen om een extra deken te krijgen", stelt Delgado. Volgens haar draagt El Chapo momenteel beide shirts die hem zijn verstrekt, hoewel die inmiddels ook al redelijk versleten zijn.

Het is overigens niet de eerste keer dat een advocaat klaagt over de situatie in de Mexicaanse gevangenis. In september vorig jaar stelde een van de andere advocaten dat de behandeling van Guzmán gelijk zou staan aan marteling. Die klacht moest toen voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS, maar tevergeefs: begin dit jaar gebeurt dit alsnog.

Tweemaal wist El Chapo te ontsnappen uit zwaarbewaakte gevangenissen. Nadat hij in 1993 in Guatemala werd gearresteerd, wist hij in 2001 uit een extra beveiligde gevangenis in de deelstaat Jalisco te komen. Hij werd weggevoerd in een wasmand nadat hij gevangenisbewakers had omgekocht. Vorig jaar ontsnapte hij opnieuw, via een tunnel die op zijn cel uitkwam. Begin vorig jaar werd hij opnieuw opgepakt.