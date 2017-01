Emotionele Michelle Obama raakt mensen in het hart met afscheidspeech

Het Amerikaanse magazine Vanity Fair noemt de toespraak die de vertrekkende First Lady hield op het Witte Huis ten overstaan van een groep leraren, een mustsee. Harpers bazaar zette onmiddellijk de mooiste quotes op een rij. The Guardian noemde Michelle Obama de meest inspirerende First Lady sinds Eleanor Roosevelt. En de Miami Harald kopt boven een opiniestuk: Michelle Obama? I just love this woman!



Het zijn voorbeelden van reacties die haar laatste speech 'in functie' in de media uitlokte. Ook op platformen als Twitter en Facebook reageerden velen - zowel binnen als buiten de Verenigde Staten - positief op de toespraak, waarin Obama vooral jonge Amerikanen moed in sprak. Ze sprak over ,,de kracht van hoop, het geloof dat iets beters altijd mogelijk is als je bereid bent ervoor te werken en te vechten'' en riep jongeren op ,,niet bang te zijn'', maar hoop te houden en te volharden.