'Er valt veel te halen in Colombia'

Oorlog, drugshandel en corruptie is waar de meeste mensen aan denken als het over Colombia gaat. Het land wordt geplaagd door een slechte reputatie. Toch lijkt de ommekeer nabij: de regering sloot onlangs een vredesverdrag met de marxistische guerillabeweging FARC, waarmee de veiligheid is toegenomen. Daarnaast voorziet The World Bank een economische groei van 2,5 tot 3 procent in 2018, waardoor Colombia interessant is voor internationale ondernemingen.

Jan Bestebreurtje, een naar eigen zeggen 'selfmade zakenman', is sinds 1968 zakelijk actief in Colombia. ,,Wat mij direct aansprak, waren de mensen. Ze bezitten een intrinsieke vriendelijkheid en gastvrijheid, en werken daarnaast hard om te bereiken wat ze willen. Het zijn echte luchadores - strijders. Het menselijk kapitaal is hier heel sterk.''

In de loop der jaren zag de voorzitter van de Latin-American Business Council de welvaart toenemen. ,,In de jaren 90 vond er een omslag plaats in de arbeidsmarkt. De oligarchie ontvluchtte, uit angst voor de guerrilla's, het land. Hierdoor kwamen middenklassemanagers aan de macht; de gevestigde hiërarchie stond op zijn kop. Het gevolg was dat de middenklasse kans zag om zijn kinderen naar school te sturen.''

Vrouwen

Volledig scherm © Phebe Tempelaars De geboren en getogen Rotterdammer is enthousiast over het toenemend aantal vrouwen op topposities. De International Labour Organization rapporteert dat van de Colombiaanse managers 53 procent vrouw is. Dat is veel in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, waar 29 procent van de managers vrouwelijk is. ,,Hoewel machismo hier dagelijks aan de orde is, weten vrouwen zich te profileren. Ze werken efficiënter, omdat ze niet het haantje hoeven uit te hangen. De mannen willen zich juist bewijzen, wat tot grotere concurrentie leidt'', legt de oud-koffiehandelaar uit. Dat verschillende Latijns-Amerikaanse landen een veelbelovende economie hebben, is al langer bekend. In Colombia ondernemen, heeft volgens Bestebreurtje specifieke voordelen: ,,Er begint een fase van vrede in een klimaat van relatieve politieke stabiliteit. De welvaart stijgt en daarmee dus ook de vraag naar consumptieartikelen. Er is een potentiële markt van grofweg 40 miljoen consumenten en zo is er ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Daar moet je als Nederlandse ondernemer inspringen.''

Toegegeven, de zakenman is niet onpartijdig; hij is verliefd op het koffieland. De vestiging van grote Nederlandse bedrijven zoals Makro en Philips en kleinere ondernemingen zoals schoenenproducent SYOU bevestigen de mogelijkheden in Colombia.

,,Denk aan agro-industrie, gezondheidszorg, urban-planning, logistiek, financieel management; er valt genoeg te doen. Ik vind Nederlanders echte Willie Wortels. Het zijn uitvinders met ideeën die in eigen land niet goed uit de verf komen. Colombianen werken hard en zijn praktisch ingesteld. Zij missen juist efficiënt uitgewerkte plannen'', meent Bestebreurtje.

Corruptie

Het is niet altijd makkelijk zaken doen in Colombia, geeft hij toe. In zijn beginjaren werd hij geconfronteerd met corruptie. ,,Het is hypocriet, want ik heb het mijn mensen laten doen. Toch adviseer ik om je niet te laten verleiden tot corruptie. Het komt altijd uit en dan ben je je geloofwaardigheid kwijt. Wees dus van begin af aan duidelijk.''

Geduld hebben en onderzoek doen naar je partners, ziet Bestebreurtje als een noodzakelijk goed bij ondernemen in Colombia. De taal en cultuur kennen, is daarbij onontbeerlijk. ,,Relaties opbouwen, is hier van levensbelang. Steek daar veel tijd in. Vraag aan mensen met ervaring om recommandaties, bijvoorbeeld op het gebied van juridische hulp en belastingen.''

Over het vredesverdrag tussen de regering en FARC, dat eind 2016 na 50 jaar oorlog werd ondertekend, is de zakenman gematigd positief. ,,Een vredesproces betekent niet een knop indrukken en klaar. Er is nog een lange weg te gaan. Zo moet Kadaster International flink aan de slag om stukken grond te registeren, die de eigenaren tijdens de oorlog met de guerrilla's zijn ontvlucht. De veiligheid brengt dus nieuwe mogelijkheden van landexploitatie met zich mee. Hele stukken land liggen braak. Dat kan interessant zijn voor internationale ondernemers.''