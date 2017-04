Erdogan: Geen vrede in Syrië zolang Assad president is

De Turkse president die dankzij het net gewonnen referendum een nog sterkere machtspositie krijgt, benadrukte dat hij er alles aan zal doen te voorkomen dat de regio Sinjar in het noorden van Irak een bolwerk wordt van Koerdische milities die banden hebben met de ,,terreurorganisatie'' PKK. Hij zal die groeperingen blijven bestrijden, ook in Syrië.

Bombardement

Turkse straaljagers voerden daar dinsdag bombardementen uit. Later bleken abusievelijk ook stellingen van Iraakse peshmerga, bondgenoten in de strijd tegen IS, onder vuur genomen. Een aantal kwam kwam om. Erdogan zei hun dood te betreuren en dat ,,de missie absoluut niet bedoeld was tegen de peshmerga''. De Amerikanen, die Koerdische strijders verenigd in de YPG steunen, spraken hun verontrusting uit over de ongecoördineerde actie van de Turken.