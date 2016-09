Erdogan kondigt grote actie tegen Koerden aan

Twintig jaar cel geëist tegen Nederlandse zuurgooier in België

14:22 Jelle F., de Nederlander die vorig jaar zuur gooide in het gezicht van een schoonmaakster in een Antwerpse supermarkt Delhaize, moet twintig jaar de cel in. Dat eist het Belgische Openbaar Ministerie. F. goot in februari 2015 in Antwerpen gootsteenontstopper op het gezicht van de 53-jarige Marina Tijssen. Zij raakte ernstig gewond.