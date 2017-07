Erdogan neemt Guantanamo-gevangenis als voorbeeld

Kat­ten­moor­de­naar krijgt 16 jaar celstraf

2:19 Een Amerikaanse man is veroordeeld voor een celstraf van zestien jaar omdat hij zeker 21 katten vermoordde. De 26-jarige Robert Farmer bekende dat hij in de herfst van 2015 de katten had ontvoerd en gemarteld. Volgens de openbare aanklager is de man een gevaar voor de maatschappij.