Erdogan richt pijlen ook op IS-bolwerk Raqqa

In het door Erdogan genoemde gebied valt onder meer het jihadistenbolwerk Raqqa. Turkse militairen en door Ankara gesteunde opstandelingen zijn al sinds augustus vorig jaar bezig met het creëren van een bufferzone in Syrië. Ze drongen vorige week door tot enkele buitenwijken van het noordelijke al-Bab, dat in handen is van IS.