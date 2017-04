Erdogan wil weer regerende partij leiden

Hij wacht met het indienen tot de definitieve uitslag bekend is van het referendum over het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden, zei de woordvoerder van de president. De politicus won met 51 procent met de hakken over de sloot, mede dankzij de Turkse Nederlanders en andere Turken in de diaspora, die in grote getalen 'ehet' (ja) stemden.