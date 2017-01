EU bezorgd om status EU-burgers in Verenigd Koninkrijk

Aanleiding voor het onderzoek is de situatie van de Nederlandse Monique Hawkins, die al 24 jaar in Engeland woont en is getrouwd met een Britse man. Eind 2016 besloot ze het burgerschap aan te vragen in navolging van de Brexit. Ze kreeg toen te horen dat ze het land moest verlaten, omdat ze haar Nederlandse paspoort niet had ingeleverd. Deze was destijds in handen van Nederlandse autoriteiten in verband met het overlijden van haar vader.



Hawkins was bang dat haar recht op verblijf in Engeland, dat automatisch gold voor EU-burgers, zou komen te vervallen door de Brexit. Daarnaast waren zij en haar man verbaasd dat hun huwelijk niet voldoende was om het burgerschap te verkrijgen. ,,Dit is dus wel het geval, behalve wanneer je partner uit de Europese Unie komt”, zei Hawkins' echtgenoot Robert destijds.