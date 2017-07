EU en Japan akkoord over vrijhandelsverdrag

‘Laat terminaal zieke baby Charlie met rust’

16:33 Laat de terminaal zieke Britse baby Charlie Gard met rust. Daarvoor pleit oud-hoogleraar medische ethiek Heleen Dupuis. 'Als een artsenteam zegt dat er geen kwaliteit van leven meer is, dan is dat het. Zij zijn niet over één nacht ijs gegaan. Voor het kindje is het het beste als iedereen zich daarbij neerlegt.'