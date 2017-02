EU-leiders zoeken migratieakkoord met Libië

Een abrupt einde aan de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee is de enige manier ‘om het grote aantal sterfgevallen op zee en in de woestijn’ snel en drastisch terug te dringen, aldus buitenlandchef Federica Mogherini.



De afgelopen jaren kwamen honderdduizenden migranten via de centrale Middellandse Zee naar Europa, met sinds 2013 elk jaar een stijgend aantal verdrinkingsgevallen. Vorig jaar waren dat er 4500. Het afsnijden van de Middellandse Zeeroute moet de tweede succesvolle ingreep in drukgebruikte migratieroutes worden, nadat Europa er via een asieldeal met Turkije in slaagde de toestroom via de Egeïsche Zee al grotendeels af te sluiten.