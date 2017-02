EU neemt tienpuntenplan tegen migratie uit Noord-Afrika aan

Noord-Koreaanse minister van Staats­vei­lig­heid ontslagen

12:13 Kim Won Hong, de Noord-Koreaanse minister van Staatsveiligheid, is ontslagen. Dit heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging gezegd. De minister was een belangrijke steun voor leider Kim Jong-Un. Het is niet duidelijk hoe het Zuiden aan de informatie is gekomen.