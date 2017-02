EU-parlement keurt antiterreurwetten goed

Video Nieuw fragment duikt op van testament zelf­moord­ter­ro­rist Zaventem

11:06 De Belgische nieuwszender RTL heeft de hand kunnen leggen op enkele uittreksels van het gesproken testament van Ibrahim El Bakraoui, een van de terroristen die zich opbliezen op de luchthaven in Zaventem. Het werd kort na de aanslagen op 22 maart 2016 gevonden op een computer in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek. ,,Allah heeft beslist dat het zo moest gebeuren'', zegt hij onder meer.