EU-parlement pakt minimaal helft salaris Marine Le Pen af

Nu de deadline is verstreken, houdt het parlement voorlopig de helft van haar bruto maandsalaris (8484 euro) in, de volledige maandvergoeding voor kantoor (4320 euro) en de helft van haar dagvergoedingen. Dat is 306 euro voor elke dag dat ze in het parlement aanwezig is. Volgens bronnen in het parlement heeft de accountant haar woensdagmorgen schriftelijk van de 'administratieve maatregel' op de hoogte gesteld.