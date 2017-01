EU-president: VS onder Trump net zo'n gevaar als Rusland en China

De Verenigde Staten onder president Donald Trump vormen net als Rusland, China en de radicale islam een bedreiging voor Europa. Het enige antwoord op een openlijk anti-Europese houding is Europese eensgezindheid.

Dat schrijft EU-president Donald Tusk vandaag in een brief aan de EU-regeringsleiders in aanloop naar de top van vrijdag op Malta.

De uitdagingen waar de EU voor staat zijn volgens hem de gevaarlijkste in 60 jaar. Tusk noemt het ‘assertieve China’, Ruslands agressieve beleid richting buurlanden, de radicale Islam en tot slot het veranderende Amerika sinds het aantreden van Trump. ,,Vooral de verandering in Washington brengt de EU in een moeilijke situatie'', aldus de Pool, die verder ook waarschuwt voor nationalisme, vreemdelingenhaat en populisme in Europa.

'Spectaculaire stappen'

Tusk wil als reactie op Trumps protectionisme intensiever gaan praten met geïnteresseerde handelspartners. Daarnaast pleit hij voor ,,assertieve en spectaculaire stappen'' om de Europese integratie ,,naar het volgende niveau'' te krijgen.

Eenheid is nodig om een nieuwe catastrofe te voorkomen, aldus Tusk. Hij stelt dat het ,,kristalhelder'' is dat desintegratie Europa afhankelijk zal maken van de grote supermachten: de VS, Rusland en China.

Moed en vastberadenheid

Hij noemt onder meer robuustere buitengrenzen en terrorismebestrijding, maar ook meer geld voor defensie en een steviger buitenlands beleid. ,,In een wereld vol spanningen en confrontatie zijn moed, vastberadenheid en politieke solidariteit nodig. Zonder dat overleven we niet.''