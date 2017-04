EU roept op tot volledige wapenstilstand in Oekraïne

De oproep komt een dag na de dood van een Amerikaanse medewerker van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de regio. Hij overleed nadat het patrouillevoertuig waarin hij zich bevond op een landmijn reed. Bij het incident raakte ook een Duitse OVSE-medewerker gewond.



,,De delegatie van de OVSE moet ongehinderd in het conflictgebied kunnen reizen'', aldus Mogherini. Tegelijkertijd zei ze tegen de Russen dat ,,een terugkeer naar de goede betrekkingen (van de EU) niet alleen mogelijk is, maar zelfs zeer gewenst en gekoppeld aan een oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne.'' Het is het eerste bezoek van Mogherini aan Moskou sinds 2014.



Ondertussen heeft de Russische onderminister van Buitenlandse zaken Sergej Rijabkov aangekondigd dat het land een onderzoek zal starten naar de dood van de OVSE-medewerker. Dat bespreekt hij morgen met het hoofd van de OVSE.