Europa als één man achter Nederland

Trumps be­las­ting­aan­gif­te uit 2005 in handen Amerikaanse tv-zender

12:43 Donald Trump betaalde in 2005 38 miljoen dollar (36 miljoen euro) belasting. Dit was over een bedrag van 153 miljoen dollar (143 miljoen euro) aan inkomsten. Dit maakte het Witte Huis bekend vlak voor een uitzending van televisiezender MSNBC. Deze zender stelde de belastingaangifte van Donald Trump over 2005 in handen te hebben.