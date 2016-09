Europa zet jongeren aan het werk

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker lanceerde dat initiatief vanmorgen in zijn 'State of the Union', zijn belangrijkste rede van het jaar in het Europese Parlement. Daarin erkende Juncker dat Europa in een existentiële crisis zit. Hij ziet de komende twaalf maanden als cruciaal om die op te lossen.



Juncker wil Europa weer relevant maken in de ogen van burgers, onder meer door te zorgen voor banen en door het vluchtelingenvraagstuk op te lossen. Die crisis ettert nu vooral door als gevolg van de onmacht van lidstaten om het eens te worden. Zijn investeringsplan, ruim 300 miljard in drie jaar, wil hij verlengen en verdubbelen, tegen 2020 moet het zelfs gaan om 630 miljard. Met de eerste 115 miljard heeft Europa al 200.000 kleine bedrijven en start-ups een duwtje in de rug kunnen geven. Met een investeringsplan van 44 miljard - door de lidstaten eventueel te verdubbelen naar 88 miljard - wil Juncker ook Afrika en buurlanden economisch steunen, waardoor de noodzaak voor economische migratie zou afnemen.



Meer Europese samenwerking

Landen moeten verder hun investeringen aanjagen door maximaal te profiteren van de ruimte die de tekortregels bieden. Juncker wil 'intelligente flexibiliteit, die de groei niet belemmert'. Vooruitlopend op een informele top van staats- en regeringsleiders komende vrijdag in Bratislava kondigde hij voorzichtig ook wat nieuwe initiatieven aan: een Europees defensiefonds voor onderzoek en innovatie en meer samenwerking in defensieaankopen als opstapje naar Europese defensiesamenwerking en wellicht uiteindelijk een Europees leger, en een versterking van de positie van buitenlandchef Mogherini, die ook moet komen met een Europese Syriëstrategie. Vol gas wil hij ook door met snellere netwerken, die goed zijn voor 1,3 miljoen nieuwe banen: tegen 2025 een 5G-netwerk en wifi in alle belangrijke centra.



