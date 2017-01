Europarlement kiest voorzitter met een (diesel)luchtje

De voorziene nek-aan-nekrace met zijn linkse landgenoot Gianni Pittella, sociaaldemocratisch fractieleider, bleef uit nadat de Belgische oud-premier en liberaal fractieleider Guy Verhofstadt zich terugtrok ten gunste van Tajani. Die had daardoor van meet af aan meer stemmen, maar niet meteen de vereiste absolute meerderheid. Verhofstadt wil samen met de christendemocratische EVP en andere partijen bouwen aan een pro-Europese coalitie, zo maakte hij vlak voor de eerste stemronde bekend. ,,Met Trump, Poetin en andere uitdagingen die we momenteel onder ogen zien is het absoluut nodig dat we onze Unie hervormen en versterken”, aldus Verhofstadt. Maar omdat Pittella in de race bleef en ook de kandidaten van de Groenen, het ultralinkse GUE, de conservatieven en de groep-Le Pen zich niet terugtrokken, duurden de stemmingen toch de hele dag. Tajani, die daardoor vier rondes nodig had, wierp zich vanmorgen in een wervend praatje op als degelijk representant van Europa’s grootste gekozen volksvertegenwoordiging, zonder de presidentiële allure die de vertrekkende Martin Schulz, de afgelopen vijf jaar voorzitter, zich volgens sommigen aanmat. Op de bijeenkomsten van staats- en regeringsleiders, beloofde Tajani, zal ik geen eigen standpunten uitdragen, maar die van de meerderheid van het Parlement, onder vermelding van het gegeven dat een minderheid weer andere opvattingen heeft.

Dieselgate

Tajani was al lid van het Parlement van 1994 tot 2008 en opnieuw sinds 2014. De tussenliggende jaren was hij Europees Commissaris in Barroso-I en –II, eerst op Transport, daarna op Industrie. Samen met zijn verleden als woordvoerder van de Italiaanse oud-premier Berlusconi, die eerder de geschiedenis ingaat met corruptie, seksparty’s en onbezonnen uitspraken dan met indrukwekkend beleid, geeft dat hem wel een luchtje. De parlementaire onderzoekscommissie Dieselgate is ervan overtuigd dat Tajani als Industriecommissaris al jaren op de hoogte was of had kunnen zijn van de manier waarop onder meer Volkswagen met sjoemelsoftware de uitstoot van zijn diesels manipuleerde, zonder dat hij of zijn diensten op enig moment ingrepen. Tajani zelf ontkent, ook in persoonlijke mails aan deze krant, dat hij op de hoogte was. De EVP deed de afgelopen maanden haar uiterste best, en met succes, om zijn naam uit het conceptrapport van de parlementaire onderzoekscommissie te houden. Over de eindversie stemt het Parlement dit voorjaar.

Boven de partijen

Tajani is volgens zijn eigen fractie een zeer ervaren Europeaan, die er geen moeite mee zal hebben boven de partijen te staan. Hij heeft als ondervoorzitter een ruime ervaring opgedaan met het leiden van (plenaire) debatten en spreekt behalve zijn moedertaal ook Engels, Frans en Spaans.



Verder beschikt hij dankzij zijn Brusselse jaren over veel contacten, zowel in lidstaten als bij de andere Europese instellingen. Bijna steeds sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van 1979 was de verkiezing van de voorzitter een onderonsje tussen de twee grootste fracties, die simpelweg de termijn van vijf jaar in tweeën knipten en elk iemand voordroegen voor 2,5 jaar.



Ook deze keer had dat zo moeten zijn, maar Pittella blies de afspraak eenzijdig op omdat hij wilde voorkomen dat alle Europese instellingen – Raad, Commissie en Parlement – in handen van de christendemocraten zouden komen. Ook Commissievoorzitter Juncker en Europees president Donald Tusk zijn immers EVP’ers.



Pittella’s terugvaloptie was, bij een EVP-Parlementsvoorzitter, om Tusk weg te stemmen als hij later dit voorjaar moet worden herbenoemd, maar volgens VVD-leider in Europa Hans van Baalen is ook dat kansloos. Onderdeel van het liberale pact met de EVP is dat Tusk (en ook Juncker, die trouwens een mandaat voor vijf jaar heeft) blijven zitten. Van Baalen: ,,Dat is voor ons niks nieuws. Wij hebben het hier in december al over gehad, en onze liberale regeringsleiders besloten toen al Tusk te steunen.”