Europarlementariërs woest op 'stuitend goedkoop' idee Bert Koenders

,,Een eerlijker speelveld voor winstbelasting? Drie keer raden wie het eerste voorzichtige stapje tegenhoudt: belastingparadijs Nederland'', schampert Bas Eickhout (GroenLinks). ,,Ook met de PvdA in de regering.'' De asielcrisis? ,,De lidstaten sluiten liever schimmige akkoorden met Turkije of een niet-bestaand regime in Libië dan het zelf aan te pakken'', aldus In 't Veld. De sinds 2001 beloofde informatie-uitwisseling tussen inlichtingendiensten is er nog steeds niet: ,,De terroristen gaan fluitend de grens over.''



De kredietcrisis en dieselgate hebben ook al laten zien hoe fantastisch het werkt als je de lidstaten hun gang laat gaan, aldus Eickhout, De Lange en In 't Veld. En om het dan nog even over het 'reizende circus' te hebben, het parlement dat één week per maand in Straatsburg vergadert: ,,Schijnheilig! Koenders weet heel goed dat wij daar niet over gaan. Ik doe hem al anderhalf jaar suggesties om dit aan te pakken, maar hij reageert nooit'', zegt SP'er De Jong. Alle vijf delegatieleiders zeggen graag bereid te zijn tot discussie over het functioneren van Europa, 'maar dan wel serieus en op niveau, niet zo stuitend goedkoop'.



De PVV reageert afwijkend op de opmerkingen van Koenders. ,,Wij willen deze EU niet en ook geen andere. Wij willen Nederland uit de EU'', reageert Marcel de Graaff.