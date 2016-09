Europeanen grotendeels tevreden consumenten

Vooral in de markt voor boeken, tijdschriften, dagbladen, speelgoed, en grote huishoudelijke apparaten hebben consumenten veel vertrouwen. Op de dienstenmarkt scoren vakantieverblijven en sportdiensten goed.



Daarentegen presteren de markten voor telecommunicatie en energie 'ondermaats', aldus Jourova. Het vertrouwen van consumenten in hun banken, particuliere pensioenen en investeringsfondsen is de laatste jaren volgens haar sterk gegroeid en groter dan voorheen. Tegelijkertijd blijven bankdiensten het slechts beoordeeld van de dienstenmarkten.



Scorebord

Het scorebord meet sinds 2008 hoe 42 goederen- en dienstenmarkten functioneren in de 28 lidstaten plus Noorwegen en IJsland. De Nederlandse goederen- en dienstenmarkten scoren ten opzichte van de rest van Europa nergens opvallend veel boven of onder het gemiddelde.



De EU-burgers denken het meest verschillend over de elektriciteitsdiensten, watervoorziening, spoorwegvervoer, hypotheken en mobiele telefoondiensten - sectoren die volgens de Europese Commissie minder open staan voor grensoverschrijdende concurrentie. Gemiddeld krijgen onroerendgoeddiensten, hypotheken, beleggingsproducten, particuliere pensioenen en effecten, tweedehands auto's en vleesproducten de laagste rapportcijfers.