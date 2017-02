Europese buitenlandchef moet 800 stagiaires gaan betalen

De stageplekken zijn natuurlijk gewild: bij een prestigieuze dienst met diplomatieke posten in zowat alle landen ter wereld. Maar Mogherini moet haar bijna 800 stagiaires nu toch gaan betalen, vindt Europees ombudsman Emily O’Reilly. ,,Dit geweldige opstapje in de carrière van jongeren moet openstaan voor zoveel mogelijk mensen. Onbetaalde stages houden sociale uitsluiting in stand, omdat het sommige jongeren feitelijk onmogelijk wordt gemaakt ervaring op te doen. De Europese diplomatieke dienst zou een lichtend voorbeeld voor de hele wereld moeten zijn door te garanderen dat iedereen een eerlijke kans heeft op zo’n waardevolle stage”, aldus de Ierse. Zij kreeg een klacht van een Oostenrijkse stagiaire die onbetaald in Azië zat en bij de diplomatieke dienst zelf geen gehoor kreeg op vragen over een vergoeding.



Stagiaires in Brussel zouden overigens, net als bij andere Europese instellingen, wel een vergoeding krijgen. O’Reilly adviseert Mogherini een vergoedingensysteem, gebaseerd op het prijspeil in het land van de stage.