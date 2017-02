Evacuaties door bosbranden Australië

Hittegolf

De Australische oostkust zucht onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 45 graden. Volgens deskundigen zijn de omstandigheden momenteel nog slechter dan in 2009 op 'Black Saturday' in de staat Victoria, toen de ergste bosbranden in de geschiedenis van Australië 173 mensen het leven kostten. ,,In New South Wales hebben we het qua brandgevaar en condities nog nooit zo ongunstig meegemaakt'', zei brandweercommandant Shane Fitzsimmons.