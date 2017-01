Ex-directeur CIA: Trump moet zich schamen

Update Witte Huis opent op dag 2 de aanval op de media: 'schandalig'

2:28 Het Witte Huis heeft zaterdag in een verklaring gezegd dat de menigte die een dag eerder op de been was voor de inauguratie van Donald Trump de grootste ooit was. Daarmee weerspreekt de nieuwe Amerikaanse president cijfers van media die zeggen dat er vrijdag honderdduizenden bezoekers waren bij de beëdiging van Trump, mogelijk minder dan bij de Women's March een dag later.