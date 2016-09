Ex-premier Israël Peres in zorgwekkende maar stabiele conditie

Peres wordt in een kunstmatig coma gehouden na de hersenbloeding, zegt Yitzhak Kreiss, de directeur van het Sheba Medical Center vlakbij Tel Aviv. Zo kan hij beter rusten.



De oud-premier werd gisteren naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onwel werd. Na onderzoek bleek hij een beroerte te hebben gehad. Peres wordt nu overgebracht naar een andere intensive care-afdeling waar hij verder onderzocht zal worden.



Volgens Israelische media vocht Perez voor zijn leven, maar volgens zijn schoonzoon Rafi Walden lijkt hij buiten levensgevaar te zijn. Wel zijn er zorgen over zijn herstel.



Herstel

De huidige premier Benjamin Netanyahu heeft het ziekenhuis gebeld om te vragen naar het herstel van Peres. ,,Shimon, we houden van je en het hele land hoopt dat je snel herstelt", schrijf hij op Facebook.



Hemi Peres, de zoon van de oud-premier zegt dat zijn familie dankbaar is voor alle liefde en genegenheid van Israël en de wereld. ,,We zitten nog steeds in een gevecht. Dit is slechts het begin", zei hij op de Israelische radiozender Army Radio.