Ex-VW-baas krijgt per dag 3.100 euro als pensioen

Een van de rijkste renteniers van Duitsland



Onderwijl geniet Winterkorn sinds begin dit jaar van zijn pensioenregeling. De 69-jarige oud-topman was 35 jaar in dienst bij Volkswagen en krijgt 70 procent van zijn laatstverdiende salaris (1,6 miljoen euro per jaar) als pensioen. Dat komt neer op 93.000 euro per maand, omgerekend zo'n 3.100 euro per dag. Bild noemt hem de gelukkigste en een van de rijkste renteniers van Duitsland.



Winterkorn had net voor zijn vertrek een bonus van 1,7 miljoen euro gekregen, een uitgestelde betaling voor zijn prestaties in rampjaar 2015. Verder zou hij in 2016 ook 4,1 miljoen euro aan variabele beloningen hebben opgestreken.