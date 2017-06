Facebook zet veiligheidscheck aan voor Londen

Video 'Doden en gewonden bij terroristische aanslagen in Londen'

3:28 Een witte bestelauto is vanavond met hoge snelheid ingereden op voetgangers op de London Bridge in Londen. Ook zijn er berichten over schoten op een populaire voedselmarkt in de stad. Er zouden meerdere doden zijn gevallen. De politie bevestigt dat het om twee terroristische aanslagen gaat.