Familie aanslagpleger Jeruzalem opgepakt door Israël

De politie zette vandaag toegangswegen naar de wijk af met betonblokken. Elk voertuig dat de wijk uitkwam, werd gecontroleerd. Vanuit de wijk is afgelopen nacht vuurwerk afgeschoten naar Israëlische agenten bij een politiepost.



Bij de aanslag gisteren werden vier Israëlische militairen gedood. De aanslag had plaats terwijl de atmosfeer in Israël geladen is. Een Israëlische militair die een gewonde Palestijnse belager doodschoot, is door de rechter schuldig verklaard aan doodslag.



Volgende week vinden in Parijs door Frankrijk geïnitieerde vredesbesprekingen plaats. De Palestijnse Autoriteit gaf aan mee te willen doen, maar Israël boycot het initiatief omdat het niet akkoord gaat met de voorwaarden van Palestijnen. Een van die voorwaarden is dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van een onafhankelijke Palestijnse Staat. Na de aanslag van Al-Qanbar zal de Israëlische regering er niet over peinzen controle over dit stadsdeel op te geven.