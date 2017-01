Fanpagina voor 'gazonporno' vol met prachtige grasplaatjes

De pas aangemaakte facebookpagina verzamelde in korte tijd ruim 7500 likes en een wereldwijd bereik van ruim 180.000 gazonliefhebbers. Opvallend is dat de fans van de pagina bijna alleen maar uit mannen tussen de 18 tot 34 jaar bestaan. Maar wat doen al die mannen daar dan? Ze vergelijken als echte macho's elkaars grascreaties. Wie heeft de mooiste?

Journalist Lisa Mayoh uit Sydney juicht de rage toe. Zij is getrouwd met een échte diehard gazonliefhebber. Haar man startte samen met zijn vriend - 'al even geobsedeerd' - de Facebookpagina, en mag zich dus de grondlegger van de Lawn Porn noemen. ,,Ze besteden samen uren aan het maaien, irrigeren, onderhouden, plannen, beschermen en verzorgen van hun gazonnetje", vertelt Mayoh tegen het Australische news.com . ,,Ze doen niets liever dan met een koel biertje een beetje ontspannen en kletsen over hun grote trots. En nee, het gaat dan niet over hun kinderen."

Bittere ernst

Bij Lisa's man begon de liefde voor het gazon nadat ze verhuisden naar een nieuw huis. De tuin was toen nog een grote chaos. Iets waar hij als bouwvakker wel een uitdaging in zag. ,,Het tuinieren was bovendien een noodzakelijke minibreak voor hem, even weg van onze drie jonge kinderen." Diezelfde kinderen plukken alleen niet de vruchten van hun vaders hobby: een trampoline in de tuin is uit den boze, deze zou immers het geliefde gazon kunnen verpesten.