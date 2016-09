Farc-strijdster Tanja Nijmeijer wil weer voor de klas

Nijmeijer zegt dat ze na de demobilisatie van de Farc-rebellenbeweging vertrekt naar Cauco, een plattelandsgebied met veel armoede. ,,Ik ben bereid om er bijvoorbeeld Engelse les te geven. Zo kan ik blijven bijdragen aan de strijd van de volkeren in de wereld."



De Twentse verklaarde begin dit jaar al dat ze na de vrede in Colombia niet zou terugkeren naar Nederland. Nijmeijer loopt nog steeds het risico te worden opgepakt. Colombia vaardigde twee internationale arrestatiebevelen tegen haar uit vanwege haar activiteiten voor de rebellenbeweging. De bevelen werden in 2012 tijdelijk opgeschort omdat ze als lid van de Farc-delegatie op Cuba moest onderhandelen over de vrede met de Colombiaanse regering.



Hoogste Farc-commandant

De Denekampse vertrok in 1998 als studente Spaans voor een stage van een jaar naar Colombia. Ze gaf in het westen van het land Engelse les aan kinderen van de elite. Volgens Colombiaanse media leerde ze de taal ook aan de zoon van de hoogste commandant van de Farc. Een gevluchte guerilla verklaarde dat in 2009 in haar boek. Nijmeijer werd daarna tolk bij de Farc en maakte deel uit van de delegatie die in 2012 op Cuba met de Colombiaanse regering onderhandelde over de vrede.



Nijmeijer voelde zich naar eigen zeggen 'opgelucht' en 'verwachtingsvol' na het historische vredesakkoord dat de Colombiaanse regering en de Farc op 24 augustus sloten. Het akkoord wordt volgende week maandag officieel ondertekend in de Colombiaanse havenstad Cartagena. De Farc-strijdster hoopt getuige te kunnen zijn van dit historische moment. Het maakt een eind aan een gewapend conflict van 52 jaar. De vredesonderhandelingen duurden vier jaar.



Uitdagingen

Nijmeijer benadrukt dat de vrede voorlopig alleen op papier bestaat en dat Colombia nog aardig wat uitdagingen te wachten staat waaronder het paramilitarisme, de mediaoorlog en de valstrikken in de politieke arena. ,,De verkiezingsstrijd zal interessant worden'', zegt ze verwijzend naar het referendum op 2 oktober waarin Colombianen kunnen stemmen over het vredesakkoord. Nijmeijer zegt overtuigd te zijn van een massaal 'ja'.